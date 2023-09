Carlos Cuesta pone los pelos de punta: el acuerdo Puigdemont-Sánchez está cerrado al 90%

Carlos Cuesta es una de los mejores analistas del panorama político y económico, adjunto al director del Grupo Libertad Digital, y un amigo de la casa Periodista Digital.

Este 7 de septiembre de 2023 pasó unos minutos por La Segunda Dosis, donde dejó un recado tremebundo, de auténtico alcance: el acuerdo Puigdemont-Sánchez está cerrado al 90%.

«Lo que me dicen de ultimísima hora es que las negociación está todo cerrado al 90%, queda un 10% que corresponde a que no se ha certificado».

«Yo creo que nos tragamos un gobierno destructivo al máximo nivel de la Constitución y de la unidad de España, porque lo que más pesa para Puigdemont no es el referéndum sino la amnistía, porque según dice desde ese casoplón de Waterloo, debe estar sufriendo mucho. Aquí familia tenemos todos, la diferencia es que unos se convierten en delincuentes y otros, no».

«Las mismas fuentes me dicen que no se ha dado el OK definitivo, y que estos separatistas están lo suficientemente locos como para decidir que para no seguir el camino de una pérdida brutal de votos, aguantar más. No lo sé. Pero ahora me dicen que el acuerdo está al 90%».