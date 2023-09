El socialista Óscar Puente insulta gravemente a Josué Cárdenas y la respuesta es descomunal

El pasado domingo 3 de septiembre no fue un día más en Madrid: la Dana que al final no fue tal (o al menos hasta la noche y solo en algunos puntos del sur de la Comunidad) y la alerta enviada a todos los móviles por Protección Civil, protagonizaron los dimes y diretes también en el arranque de la semana.

Josué Cárdenas, presentador y reportero de Periodista Digital, fue uno de los primeros en lanzarse a la calle desafiando los consejos de quedarse en casa:

Pero en Twitter el asunto era ya debate nacional. Y en ello entraron también los políticos. Nos paramos en este punto en alguien ciertamente polémico, ahora diputado nacional del Congreso y antes alcalde de Valladolid, también durante algún tiempo portavoz nacional de los socialistas… Hablamos de Óscar Puente, y con la mochila que carga el socialista no parece el más indicado para abrir la bocaza y dar consejos o insultar gravemente. Pero ya se sabe, siempre habla quien más tiene que callar. De modo que este tipo insultó gravemente a Josué Cárdenas a través de los mensajes tuiteros:

La respuesta no se hizo esperar, y el joven periodista aprovechó su programa en Periodista Digital, ‘La Burbuja’, para replicar a este socialista con tantos pufos a la espalda…

«Se le ve un poco desorientado […] Señor Óscar Puente, yo no le voy a decir quién es el gilipollas de verdad. Yo lo único que le digo es que le noto muy aburrido en Madrid, y desde que sabe que no le van a nombrar ministro, usted está muy distraído. Y yo sé que a usted le gusta mucho la noche madrileña. ¡Váyase por ahí! ¡O use el yate! Que por cierto no nos ha dicho cómo lo ha pagado…»