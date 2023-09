Tremendo palo de Eduardo Inda a Irene Montero y Yolanda Díaz por el caso Rubiales

Eduardo Inda, director de OKDiario, pasó este 6 de septiembre de 2023 por el programa ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital, para poner su punto de vista sobre la más rabiosa actualidad.

Entrevistado por Josué Cárdenas, el experto analista aborda el tema de Rubiales y el pico más famoso del deporte nacional.

Según el periodista, la izquierda está utilizando el caso de manera “vergonzosa”, concretamente Irene Montero y Yolanda Díaz, que mientras han creado la bochornosa ley del ‘Sí es Sí’ dan lecciones de moralidad:

«Yo he dicho lo mismo desde el principio: que aunque el beso fuera consentido era impresentable e innecesario. El presidente de una federación no debe hacer esto a una persona que tiene relación de dependencia jerárquica. También dije que si había beso consentido, no había delito, eso ahora lo tiene que decidir un juez. También dije que las imágenes de Rubiales eran más propias de Torrente».