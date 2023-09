¿Es Alvise Pérez un ‘criminal’ del periodismo? Se defiende en Periodista Digital

Periodista, politólogo y auténtico azote de los políticos que tratan de engañar a los ciudadanos.

Alvise Pérez, entrevistado en el programa ‘La Burbuja‘ (Periodista Digital), no se guarda absolutamente nada.

Preguntado por si ha «mentido o manipulado» alguna vez elaborando alguna información, la respuesta fue contundente:

¿He manipulado cuando he sacado una información? No, en absoluto. ¿He mentido? Si me hablas de mi vida profesional, no. Obviamente, he cometido errores. No soy pefecto, no soy un ángel de luz o diciendo que soy perfecto. Cometo errores, pero no lo hago a cambio de dinero, sino del desconocimiento propio de la edad porque empecé en esto muy joven.

Se muestra muy crítico con las figuras que algunos medios han implantado para intentar revestir de verdad sus informaciones.

Y pone un ejemplo, Ana Pastor:

Para lo que no es verdad te crean unos verificadores teóricamente independientes, que no lo son, como es el caso de Ana Pastor y de Newtral, que son falsos verificadores. No tienen el más mínimo apuro en cobrar dinero del Gobierno o dejar que se coloque a su familia en puestos de libre designación como la señora Mercedes Pastor, hermana de Ana Pastor.

El politólogo reconoció que le gusta ir por libre y no depender de otros periodistas porque «pueden comprometerme».

Alvise Pérez aseveró que él no pretende repartir justicia, sino que su función es la de contar los hechos tal cual son: