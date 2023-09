Los políticos tienen tiempo y dinero ajeno que perder… ¡los empresarios no!

Los políticos españoles, en estos meses de Gobierno en funciones no son capaces de hacer avanzar a la economía, se encuentra estancada y mientras los políticos siguen igual sin preocuparse. Cosa que los empresarios no pueden, ya que si no, sus negocios se estancan. Así lo hemos analizado con nuestro primer entrevistado de hoy, Jesús Gil Marín denuncia el parón de la economía por parte del Gobierno, mientras que ellos “se pueden permitir el lujo de dedicarse a otra cosa, nosotros tenemos que seguir trabajando”, aclara el director de la compañía. Los españoles actualmente tienen miedo a invertir, la incertidumbre política no lo permite, y a pesar de todo, Gilmar acaba de conseguir volver a la normalidad en septiembre, pero trabajando más que el ejecutivo. Con Borja García se han analizado los malos datos que hemos conocido esta semana, como el ranking que ocupa España en la OCDE, o la caída de las hipotecas en el mes de julio.

La economía española se atasca, los datos que nos ofrecen parecen estar maquillados tal y como explica José Ramón Riera. Hasta el INE hoy en día maquilla sus cuentas para que parezca que España va bien. Y no es así, tal y como ha demostrado nuestro otro invitado, Hilario Alfaro, Presidente de Madrid Foro Empresarial, que ha denunciado las pésimas circunstancias en las que se encuentra nuestro país como foco de inversión. El experto considera que hay un estancamiento en España.