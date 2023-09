Daniel Lacalle estalla por el precio del aceite y avisa a los culpables

Vivimos en momentos hostiles económicamente, porque si hay algo difícil para el ciudadano de a pie es ir a la compra y encontrarse con saqueos a mano armada en el supermercado.

El precio del aceite, entre otros, está disparado y convierte al oliva virgen extra en producto prácticamente gourmet en este arranque de curso 2023-2024.

Para analizar la situación en el Generación Euro de Periodista Digital de este pasado 18 de septiembre de 2023 contamos con la aparición estelar, siempre certera, del prestigioso economista Daniel Lacalle:

«La inflación es acumulativa, ¿entonces podemos esperar que baje el precio del aceite a niveles de 4 euros por litro? Pues complicado. ¿Cómo va a pasar eso si el Gobierno no para de ponerle trabas a los productores, a los agricultores, etc. y no se ha hecho más que ponerle escollos al sector primario? Es muy difícil. Al final el problema no es de oferta, porque España es líder mundial en la producción de aceite, el problema es que se atiende a una situación de demanda pero se le ponen todas las trabas a la oferta».