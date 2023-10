El vídeo que Irene Montero no puede ni ver: Alfredo Perdiguero aporta las cifras que desmontan su chiringuito

Alfredo Perdiguero es un fuera de serie, eso ya lo sabíamos, pero nunca deja puntada sin hilo.

El subinspector de Policía aparece este 27 de septiembre de 2023 por La Segunda Dosis de Periodista Digital para ofrecer una retahíla de datos tremendos que afectan directamente al ministerio de Igualdad de Irene Montero y sus amiguis.

Ahí van, cojan papel y boli:

«El ministerio de Igualdad no hace públicas estas cifras y hay que cotejarlas con el INE: de las 49 mujeres asesinadas por sus parejas hombres, en lo que va de 2023, el peor junio, julio y agosto, 25 son nacidos en España y 24 son extranjeros. Es decir, que un 12% de la población es capaz de matar a la mitad de las mujeres. ¿Y por qué no les interesa mirar esto cuando policialmente es muy interesante? No podemos aguantar una mujer asesinada mas en España y nunca ha habido una proporción tan elevada. Por sentido común, casualmente: las tres comunidades, Extremadura, Galicia y Asturias, que son las que menos porcentaje de extranjeros tienen, solo 2 mujeres asesinadas. Algo tendrá que ver, y algo tienen que estudiar para que intentemos que acabe este número aumentando de mujeres asesinadas».