El sanchista Antonio Papell perpetra un ridículo majestuoso por agradar a sus socios chantajistas y acaba troleado

Lo que hacen algunos con tal de mantener su abrevadero.

Antonio Papell, sanchista hasta la médula, ya no sabe cómo seguir agradando al inquilino de La Moncloa y ha encontrado un filón en la manifestación que organiza el 8 de octubre de 2023 Sociedad Civil Catalana para protestar en contra de la amnistía.

El periodista fue a cargar contra Alberto Núñez Feijóo (PP) por anunciar su presencia en la marcha:

No creo que la inmensa mayoría de la sociedad catalana apruebe la intromisión de Feijóo, quien participará en una manifestación de la minoría españolista contra las medidas de gracia que el Estado utilice para cerrar y superar el conflicto.

Pero, casualidades de la vida y de la hemeroteca, resulta que varios usuarios en Twitter rescataron una auténtica perla:

No deberían insistir los soberanistas en la amnistía, institución poco acreditada que no cabe en el ordenamiento español y que solo es relativamente útil en las transiciones entre dictadura y democracia. No hay modo en democracia de extinguir la acción judicial.