Colosal Leguina: retrata sin filtros a ‘El País’ por su humillante obediencia a Pedro Sánchez

Inconmensurable.

Joaquín Leguina se marca un artículo colosal en ‘The Objective‘ en el que deja por los suelos el prestigio de ‘El País‘ después de comprobar como el medio dirigido por Pepa Bueno se ha rebajado a obedecer a Pedro Sánchez hasta la humillación.

El expresidente de la Comunidad de Madrid ilustró esa rendición del periódico al inquilino de La Moncloa con una portada más que esclarecedora:

El jueves 5 de octubre leí unos titulares en El País que decían: «22 sentencias del Constitucional permiten encajar una amnistía». El artículo lo firmaba Xavier Vidal-Folch y me extrañó que dicho texto fuera tan ramplón en busca de una justificación de lo que vienen cociendo Sánchez y Puigdemont . Al parecer, las múltiples declaraciones de notables juristas que niegan la constitucionalidad de la amnistía no tienen cabida en ese periódico que dice ser «independiente y de la mañana».

Para Leguina, el medio de PRISA ya está entregado de hoz y coz al sanchismo:

El histórico socialista siguió sin entender ese entreguismo a Sánchez:

Es ilustrativo lo que allí se recoge, pero es que no viene a cuento respecto a lo que hoy se discute en España, que no es si se quiere producir una reconciliación entre los separatistas catalanes y los catalanes que no son separatistas, ni se trata de la reconciliación entre los que se sienten españoles y quienes solo se sienten catalanes, porque en tales casos en uno y otro lado de la valla tendrían que hacerse concesiones y yo no veo por ningún lado que vaya a haber concesiones del lado separatista.

Entonces, ¿cuál es aquí él toma y daca? Parece claro: te doy los votos para la investidura y tú, para empezar, me otorgas la amnistía y luego ya veremos lo que te voy pidiendo cada vez que necesites mis votos para sacar adelante un proyecto de ley. Por ejemplo, la ley de Presupuestos. Ni Sánchez ni sus cómplices van a pedir a los separatistas ni arrepentimiento ni propósito de la enmienda. Pero esta vez, el diario al cual me estoy refiriendo no pretende -como ha hecho tantas veces- destruir a un grupo o a una persona sino defender -eso sí, arteramente- a quien al parecer lo alimenta.