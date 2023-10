Entrevista a Marga Prohens: cómo acabar con el terror de Armengol en 100 días y la ley machista de Montero

Marga Prohens ​(Campos, Baleares, 1982), es la flamante presidenta regional de Baleares desde las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2023, y este 17 de octubre de 2023 recibió a Periodista Digital y Alfonso Rojo en Madrid.

Antes de su nuevo cargo, la popular fue una de las voces más activas como diputada en el Congreso en contra de la Ley del sí es sí de Irene Montero, que a la postre se reveló como un auténtico fiasco del que ya se han beneficiado más de mil delincuentes sexuales.

Además, Prohens ha heredado con la presidencia regional el puesto de Francina Armengol, la socialista que ahora han colocado como presidenta de la Cámara Baja, y conoce bien todos sus puntos débiles. Son justo 100 días en el momento de la entrevista los que acumula la popular ejerciendo como presidenta regional:

En una larga charla con Alfonso Rojo, Prohens pasa revista a la actualidad política de su Comunidad y también a nivel nacional. No tiene desperdicio:

Una de las preguntas clave de Alfonso Rojo fue precisamente esta, si los líderes regionales podrán aguantar la política nacional nefasta que ya están acometiendo Pedro Sánchez y su presumible nuevo Gobierno:

Finalmente, la protagonista también aborda la lamentable Ley del Sí es Sí cuyos efectos aún estamos notando como sociedad, de sobra conocidos por todos:

«Me tocó advertir de lo que pasaría con la Ley del Sí es Sí, el mayor ataque a las mujeres de la Historia. Una ley que desprotege a las víctimas, y me tocó defender que el feminismo no es esto que propugna el Ministerio de Igualdad y que cuánto daño han hecho al movimiento feminista. El feminismo es otra cosa, me tocó hablar en el Congreso en nombre de muchas mujeres y de muchos hombres que no se sentían representados».