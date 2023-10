Joaquín Leguina triunfa con una contundente pregunta al sanchista más cafetero: su propio hijo

Inconmensurable.

Joaquín Leguina ya tiene tan interiorizadas sus críticas a Pedro Sánchez y a sus socios que no tiene problema alguno en airear hasta las diferencias políticas que hay en el seno de su propia familia.

En un artículo en ‘The Objective‘, quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995 vuelve a darle cera al socialcomunismo y a comprar la tesis de que no es que España esté aproximándose al precipicio, sino que ya está metido en él de hoz y coz:

El sábado 21 de octubre me encuentro en ‘ABC‘ con un artículo de Jon Juaristi titulado ‘Abismos’. Según Juaristi, no estamos al borde del abismo, estamos ya en el abismo. He aquí sus argumentos: «Las naciones libres estamos aquí, sitiadas por miles de millones de orcos y ha dado comienzo el asalto a la fortaleza. Empezó el pasado 7 de octubre con los asesinatos de 1.500 israelíes. O incluso antes, el 24 de febrero de 2022, con la invasión putinesca de Ucrania, aunque sospecho que la señal de ataque se dio antes, el 11 de septiembre de 2001″.