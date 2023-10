¿Qué pasará si se reduce la jornada como quiere Yoli? «No solo creará menos empleo sino que…»

Manuel Llamas es director del Instituto Juan de Mariana y analista de Libre Mercado, donde en estas fechas de finales de octubre viene publicando las distintas aberraciones que salen de la boca de Yolanda Díaz de cara a la formación de un nuevo Gobierno de coalición con Pedro Sánchez.

Llamas, exconsejero de la CAM, pasa este 25 de octubre de 2023 por La Segunda Dosis de Periodista Digital para charlar con Rebeca Crespo sobre todos estos asuntos y dejando titulares tremebundos:

«¿Qué pensará un empresario si sus trabajadores trabajan menos horas (37,5) pero cobrando lo mismo? Que les exigirá que produzcan lo mismo, y si no lo hacen, supondrá para la empresa un coste adicional del 6% sobre su masa laboral, su fuerza de trabajo. Esto se acaba traduciendo en un encarecimiento de la contratación y cuando sucede esto, se contrata menos. Y además, las empresas menos productivas, menos competitivas, las medianas y sobre todo las pequeñas, que atraviesen dificultades o no tengan músculo para hacer frente a ese incremento del 6%, pues optarán por despedir trabajadores… No solo se va a crear menos empleo sino que se va a destruir. En muchos casos habrá empresas que opten por moderar las subidas de sueldo a sus trabajadores. Esto a quien acaba perjudicando es a los trabajadores«.