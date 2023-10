¡Dios los cría….! Miguel Rellán, marido de Rosa María Mateo, se abraza a la amnistía con un argumento bizarro

De tal palo, tal astilla.

Aunque en este caso el mejor refrán es el de ‘Dios los cría y ellos se juntan’ o tal vez el de que ‘Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición’.

Sea como fuere, el caso es que el actor Miguel Rellán, que se supone que cobra de todos los españoles, tiene un concepto peculiar de lo que significa España y su contexto legal.

El artista, en una entrevista en ‘Infolibre‘ demostró que, por encima de la unidad nacional, prima su sectarismo.

Dicho de otra manera, cuestionado por la posibilidad de tener que elegir entre volver a unas elecciones y que haya un Gobierno de PP y VOX o la amnistía, Rellán no duda que prefiere que se amnistíe a los golpistas.

Por un lado, eso sí, dice tener ganas de que hubiese una repetición electoral para ver si el PP se la pegaba, sin embargo acaba por recoger velas:

Ojalá fuera profeta. Si dijera qué es lo que me gustaría de verdad, como alguien ingenuo y utópico, me gustarían unas elecciones y que arrasara el PSOE. ¿Dónde hay que firmar? Me encantaría. Y el PP arrinconado. No tengo una opinión porque no sé lo que pasaría. No sé qué es lo mejor. Si alguien lo sabe, que me lo diga