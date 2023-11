Así ardió Ferraz: «¡Los márgenes de la democracia se han sobrepasado!»

La noche de 7 de noviembre fue de lo más agitada en algunas calles de la capital.

Ferraz y alrededores, incluyendo Gran Vía, se vieron cortadas y convertidas, sobre todo la primera, en zona de protesta contundente y airada por parte de miles y miles de personas contra Pedro Sánchez, el traidor que vende España para mantener su silla.

Periodista Digital mandó un equipo tremendamente nutrido a la protesta. Desde su director Alfonso Rojo hasta los reporteros Josué Cárdenas, Paul Monzón Bertrand Ndongo y el cámara Ihzan Gómez.

Fueron testigos de todo lo sucedido, especialmente de la protesta pacífica y su posterior devenir en otra cosa que no tiene que ver con el sentir nacional de asco hacia lo que este Gobierno de mangantes está completando para ser de nuevo investido.

En este caso recogemos en el vídeo el reportaje de Bertrand Ndongo e Izhan Gómez, ‘Arde Ferraz’, con entrevistas a algunos de los convocantes de la protesta, los mediáticos Alvise Pérez y Dani Desokupa.

Alvise: «Tenemos ganas de demostrar al Gobierno de la Nación que la violencia no es solución, que no estamos violando la ley y que hasta el propio CGPJ ha dicho que los márgenes de la democracia se han sobrepasado. Esto ya no es una democracia y vamos a protestar por eso».

Dani Desokupa: «Yo cumplo todo lo que digo, la organización nos ha invitado y hemos venido a apoyar. Nosotros somos los que siempre hemos defendido a la Policía y estamos aquí para apoyarles, esperamos que no se repita lo de ayer».