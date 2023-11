Iker Jiménez en medio de la ‘cacería’ en Ferraz, en exclusiva: «Me voy impactado, esto parece Sarajevo»

Fue una noche rara, casi extravagante, la de este 7 de noviembre de 2023.

Entre todo el jaleo mucha tela que cortar: la manifestación de más de 7.000 personas protestando en la sede del PSOE en Ferraz contra Pedro Sánchez y su miserable forma de hacer política; después, la cacería de la Policía contra los grupúsculos más radicales que montaron el escándalo final; y una figura que llamaba la atención por encima de todas. Iker Jiménez, en persona, asistente como uno más a la manifestación y a la vez haciendo su propio programa durante más de 3 horas en directo.

Finalmente, el presentador de Mediaset, en medio de la ‘cacería’ de Policías y violentos, atendió en exclusiva a Periodista Digital:

«Quería comprobar con mis propios ojos todo lo que estaba ocurriendo. Creo que es un momento de disturbio muy grande, de polémica tremenda, y aquí se han mezclado muchas cosas: ultras, gente pacífica, quería ver las diferentes caras de esta manifestación. Y me voy muy impacto, porque era gente más o menos cabreada y enfadada pero pacífica, pero ha habido un momento donde alguien ha activado todo en plan batalla campal y esto parece ahora mismo Sarajevo, la verdad».

«Hemos hecho tres horas y pico de programa pero creo que la gente ha vivido esto con nosotros desde dentro. Yo he entendido que la gente se concentra porque la situación en España es muy delicada y la gente tiene su derecho democrático a manifestarse su condena, pero luego me he dado cuenta también de los códigos que hay en una manifestación de este tipo, y es cómo una serie de gente más radical de repente rompe la manifestación y se convierte en otra cosa. Y aquí ha habido dos partes, aunque las crónicas mañana solo llevarán la segunda parte».