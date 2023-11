Esta es la Policía histérica de Marlaska: 3 agentes apalizan al reportero Josué Cárdenas por ir grabando con ellos

Josué Cárdenas es uno de los mejores reporteros y periodistas que tiene este país, y es de Periodista Digital.

Este 9 de noviembre de 2023, como en cada noche de la última semana, Cárdenas se desplazó hasta Ferraz para seguir las manifestaciones contra el Partido Socialista por su miserable acuerdo de Gobierno con Puigdemont y los independentistas, que incluye la amnistía y el perdón a su Golpe al Estado en 2017. De paso, Josué, siguiendo sus convicciones personales, también sumaba en la concentración, pero por encima de todo es un periodista que cuenta los hechos.

Es por eso que en la última de las protestas, la de este Día de la Almudena, decidió quedarse con uno de los grupos de Antidisturbios que actuaban en torno a la Calle Ferraz. Como se puede apreciar en el vídeo, allí les acompañó filmando lo que sucedía, a veces por delante y a veces por detrás, siguiendo sus pasos y cómo se enfrentaban a la muchedumbre.

Pero algo filmó el bueno de Cárdenas que no gustó a esta Policía de Marlaska tan agitada por el ministro, llevada hasta lo absurdo y lo histérico, a la que le piden uso de gas lacrimógeno y palos a tutiplén. Y como estamos viendo, si se tercia, también contra la prensa.

El comunicador de Periodista Digital grababa a un policía de paisano o incluso vestido como infiltrado para la manifestación [pantalón blanco], sobre otro chaval en el suelo, inmovilizándole. Fue ese el momento que no gustó a otros compañeros a los que Josué estaba acompañando toda la noche. Y vino la paliza al reportero. Así lo cuenta el aludido:

«Me han cogido tres policías, me han llevado a una esquina y me han pegado una paliza que no te puedes ni imaginar. Yo les decía ‘¡estoy tranquilo por favor, que soy periodista!’, y me han dado con la porra que no te puedes ni imaginar. Ha sido de una brutalidad tremenda».