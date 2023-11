«¡No puedes usar gas lacrimógeno!» Carlos Cuesta culpa a Pedro Sánchez y Marlaska y revela un detalle oscuro

Sencillamente colosal.

Carlos Cuesta, director adjunto de Libertad Digital, manda a la lona a los independentistas que siguen con el raca raca de la amnistía.

Pero también sacude al Gobierno socialcomunista, especialmente a Pedro Sánchez y a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la desproporcionada actuación en la calle Ferraz y aledañas contra los pacíficos ciudadanos que simplemente protestaban ante la sede del PSOE.

Entrevistado en ‘La Segunda Dosis’, Cuesta fue más que elocuente en sus planteamientos:

Aquí hay que tener una cosa muy clara, quien se ha cargado el clima de convivencia en España se llama Pedro Sánchez. Quien se ha cargado el clima de entendimiento entre todos es el que se está cargando las reglas de entendimiento y la legalidad. Si tú te cargas todo eso, ¿qué es lo que puedes esperar de la población?

Aseveró que la Policía, tras las órdenes recibidas por parte de Moncloa, se sobrepasó en su actuación contra los manifestantes:

Lo que hemos visto son cargas desproporcionadas por parte de la Policía. Yo he hablado con miembros policiales y todos ellos me han dicho una cosa muy sencilla: «Mira, Carlos, hemos recibido órdenes de un delegado del Gobierno que, a su vez, las ha recibido del presidente del Gobierno. El delegado del Gobierno se llama Francisco Martín, que es la misma persona que dijo que Bildu hacía más por España que todos aquellos que llevamos pulseras con la bandera de España. Se recibieron esas órdenes, aquello se fue de madre, hicieron una carga desproporcionada y no había una situación real de peligro y si no había esa situación no se puede efectuar una carga como la que hemos visto.