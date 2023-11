Balbás aterroriza a Sánchez enumerando los cinco factores que pueden acabar con él

No tiene pelos en la lengua.

Y mucho menos cuando se trata de darle hasta en el velo del paladar a Pedro Sánchez.

El analista y exparlamentario socialista José Luis Balbás le mete un buen viaje al presidente del Gobierno socialcomunista en una entrevista con Alfonso Rojo en ‘La Segunda Dosis (Periodista Digital).

Cree que Pedro Sánchez, a pesar de haber logrado la investidura, aún puede sufrir más de un revés que le acabe dejando fuera del poder a los pocos meses o en el transcurso del año venidero.

Para Balbás hay cinco factores o cinco claves que pueden enturbiar las posibilidades de que el líder socialista tenga un mandato largo:

Considera que la amnistía le va a pasar factura, especialmente cuando el nuevo Parlamento Europeo, a mediados de 2024, tenga que resolver la cuestión

Balbás entiende que interesa más que se vea ya para después de las elecciones europeas porque en las mismas, alega, «el socialismo europeo ahí va a medio desaparecer, se va a convertir en la segunda mona».

Incluso cree que los apoyos prestados por Juntos, ERC, PNV y EH Bildu pueden volverse en su contra en cualquier momento porque son «25 votos independentistas y antiespañoles que tienen interés en la destrucción de la nación española».

Y finalmente pone el acento en la parte económica:

Lo importante de todo es el dinero, lo que tenemos que poner en pared del Gobierno es que no pueda manejar ni aumentar nuestra deuda de ninguna manera. Si la oposición no cede ni una, ni en el presupuesto, ni en la Justicia. Si este no suelta el dinero, se cae todo el pacto que tiene para dar a los catalanes. La prima de riesgo nos va a subir tanto, que llega hasta los 88.000 de deuda que hay que recalificar con todas las instituciones. Y eso no lo puede pagar España en intereses. Hay que sujetar a que el carrete de 6, 8 o 10 meses hunda el pacto imposible y traidor para España que ha hecho el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.