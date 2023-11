Vito Quiles, cómo fue su detención y la noche en el calabozo por su protesta pacífica en Ferraz

El invitado de este domingo 26 de noviembre en ‘La cosa está muy negra’ de Periodista Digital fue Vito Quiles, el periodista activista que apenas unos días atrás había sido detenido y enviado al calabozo por los antidisturbios en el desarrollo de una protesta pacífica en la sede de Ferraz.

Y somos generosos diciendo lo de protesta pacífica, porque en realidad, Quiles, como tantos otros, cumplía con su deber de información. Son muchos los periodistas que en más de dos semanas de manifestación frente a la sede del PSOE han ido reportando para sus medios y lectores o espectadores el devenir de la protesta, y otros tantos han sido o bien apaleados o bien, como en este caso, incluso detenidos.

El propio protagonista pasa por los micrófonos de Periodista Digital para contar su experiencia. No tiene desperdicio:

«Me han dicho que aquello estaba pensado, sabían mi detención y fue totalmente selectivo. Yo no hago nada, tengo un respeto máximo por las autoridades, no soy capaz de empujar a un Policía y es que siempre lo he criticado. Sigo llevando la pulsera de la UIP».

«El traslado fue horrible, de Ferraz a la comisaría de la Brigada de Información fue complicado, me vi esposado en un coche patrulla, yo estaba acojonado. Era la primera vez y me vi totalmente privado de libertad. Me metieron en una celda y me dijeron que tenía derecho a un abogado. Allí me trataron bien, me metieron en una celda individual con una colchoneta».