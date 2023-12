Formidable somanta de palos de Alfonso Ussía al tertuliano de laSexta que acusó a Abascal de «matar a gente»

A la yugular.

Alfonso Ussía dedicó su tribuna de este 12 de diciembre de 2023 en ‘El Debate‘ a poner en su sitio al tertuliano de laSexta que acusó a Santiago Abascal de promover políticas que «matan a las personas».

Benjamín Prado, que así se llama el susodicho personaje que pulula por la segunda cadena de Atresmedia, se llevó, a partes iguales, una somanta de palos y de desprecios por parte del articulista del medio de Bieito Rubido:

He visto en un vídeo la actuación y oído sus palabras de un tipo que algo tiene que haber hecho para ser invitado a una tertulia política en una cadena de televisión. Se llama Benjamín Prado. Ignoraba su existencia. Benjamín Prado, probablemente cobijado tras el Muro, ha dicho que Puigdemont no ha matado a nadie, en tanto que las políticas de VOX sí matan a la gente. Sus palabras se me antojan, además de gravísimas, de una nauseabunda falsedad. Un tipo despreciable. Y dada mi ignorancia acerca de su persona, he averiguado que Benjamín Prado es un empleado de Atresmedia y Planeta en laSexta, además de poeta y novelista español, nacido en Madrid, autor de las novelas ‘Vinagre y Rosas‘ y ‘Lo niego todo‘, y padre de una chica que responde al bello nombre de Dylan Teresa Prado Rosenvinge. Ahí está el dato cultural. Dylan Teresa.

Para Ussía, Prado, aparte de ser un don nadie, es un perfecto portavoz de verter calumnias por los platós televisivos:

Antes de mis averiguaciones, he intentado hacer memoria, pero la memoria me ha fallado. No se puede memorizar lo que no existe o se ignora su existencia. Por su aspecto, podría ser un futbolista retirado, un solista de flauta, un politólogo del sistema, el jefe de un equipo ciclista que compite en la Vuelta a España o un tío de Jenni Hermoso. Pero no. Resulta que es poeta y novelista, además de portavoz de calumnias e injurias.

Aseveró que la formación de Santiago Abascal no hace políticas matoniles:

No conozco a nadie de VOX cuya política mate a la gente. Conocí a Santiago Abascal cuando la ETA, hoy socia de Sánchez, intentó asesinarle a él. A Santiago Abascal, no a Benjamín Prado. Y a su padre. Al padre de Santiago Abascal, y no al padre de Benjamín Prado y abuelo de Dylan Teresa. VOX puede gustar o no, pero no ha hecho ni dicho nada que merezca la injusta acusación de violencia. Defender la Constitución de 1978 no es un acto de violencia, al menos hasta ahora.

Y sentenció Ussía asegurando que ahora entiende las razones por las que cadenas de televisión como laSexta se matan por tener en su nómina de tertulianos a gente como Prado: