Margarita de la Pisa (VOX): mujer, familia y vida contra la traición que vivimos los españoles

Este 16 de diciembre se celebra el III Foro Europeo por la vida.

«No tener aprecio por la vida es lo mismo que no entender qué es el ser humano y dónde está la dignidad de la persona. Muchas de las cosas que estamos sufriendo en España hoy en día es un ataque a la dignidad. Por eso me gusta entenderlo desde un punto de vista político. Un Gobierno que no defiende la vida, ¿cómo va a invertir en salud? O si no defiende a las personas, ¿cómo las va a respetar?»