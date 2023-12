Miquel Giménez desvela el sueño húmedo de la ‘zurdería’: «¡Quieren ilegalizar a VOX!»

Claro y contundente.

El periodista Miquel Giménez, entrevistado en ‘La Burbuja’ (Periodista Digital) por Josué Cárdenas, analizó la gran polémica de la semana, las palabras de Santiago Abascal en una entrevista en el diario ‘Clarín‘ durante su estancia en Argentina para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Javier Milei.

Para este analista, lo dicho por el líder de VOX no tiene mayor recorrido:

El PSOE no tiene más autoridad que la que se arrogan ellos mismos en cuanto a totalitarios son. Lo que dijo Santiago Abascal no es nada del otro mundo. Yo vivo en Cataluña, en Barcelona y yo aquí he escuchado desde que ‘si el Rey quiere corona, corona le daremos, que venga a Barcelona y el cuello le cortaremos. Yo he visto a cuadros del PSOE, a las Juventudes Socialistas, con una guillotina pidiendo guillotinar al Rey.