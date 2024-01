José Luis Martínez-Almeida: «Sin el sector del turismo no podríamos vender las bondades de Madrid»

IV edición de los Travellers Awards.

La Casa de Galicia acogió el evento que desde 2020 organiza Periodista Digital y en la que el premio estrella se lo llevó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por toda la acción turística que está llevando a cabo en la capital de España para ser un destino líder en materia turística.

El primer edil capitalino agradeció al director de la publicación, Alfonso Rojo, la labor hecha por este medio tanto a nivel informativo como por la difusión turística:

Yo me considero el primero de los ‘madrigallegos’ que viven en esta ciudad. Son numerosos los lazos que tengo con Galicia, entre otros, y no el menos importante, hacer el Camino de Santiago todos los años en sus diferentes vertientes. Quiero agradecer a Periodista Digital la extraordinaria labor que hacéis los periodistas y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. El periodismo es una garantía para la democracia, es una garantía de que podamos seguir viviendo en libertad e igualdad,.Almeida reconoció ser un ávido lector de prensa. Que los tiempos no sean fáciles no quiere decir que haya que arredrarse, sino todo lo contrario. Y Periodista Digital es todos los días un ejemplo de periodismo valiente y de periodismo que planta cara en defensa de una determinada idea.