Illa se vuelve facha: reconoce que en España no entran todos los inmigrantes

Tiene más cara que espalda.

Salvador Illa, máximo mandatario del PSOE catalán, hace suyas las reivindicaciones de los xenófobos separatistas en materia de inmigración y sale ahora a decir que hay que proceder a su regulación porque, dice, que no cabe todo el mundo:

No podemos decir aquí que venga todo el mundo, no puede ser; regularlo y acoger, e integrar. Europa es un imán, la gente quiere venir a Europa. Entonces, lo que debemos hacer es ser capaces de regular esto. La historia de Cataluña es esto. Es capacidad de acoger, capacidad de integrar, y esto no solo no ha puesto en riesgo la identidad de Cataluña, la lengua, la cultura, sino que la ha reforzado y enriquecido.