Fernando Savater se despacha a gusto contra ‘El País’: «Una cabecera humillada y al servicio del Gobierno más indigno»

Última crítica de Fernando Savater a ‘El País‘.

El que fue columnista del diario del Grupo PRISA durante medio siglo lamenta el entreguismo del medio a Pedro Sánchez.

En una larga tribuna en ‘The Objective‘, de la que entresacamos algunos pasajes, el filósofo no comprende cómo el periódicio de Pepa Bueno puede haberse puesto al servicio del mandatario socialcomunista. De hecho, el intelectual le deja para los restos:

Con Pedro Sánchez estamos bajo la presidencia de un mentiroso inmoral que favorece la desigualdad entre ciudadanos (amnistía para delincuentes cuyo voto le interesa, trato de favor al dogmatismo progresista en cuestiones de historia, sexo, perspectiva cultural, etc…), ataques a la estructura misma de la independencia judicial y la sustracción descarada de puestos administrativos relevantes para distribuirlos entre los más adictos, por incompetentes que sean. Nunca ha estado más amenazada no ya la integridad democrática o la prosperidad social de esta vieja nación, nuestra España, sino su simple supervivencia.

Savater denuncia la degradación del diario por prestarse a ser la correa de transmisión del sanchismo:

No es cuestión sencillamente de que el periódico ayer progresista y crítico hacia derecha e izquierda se haya convertido en portavoz gubernamental contra la supersticiosa amenaza de la extrema derecha, sino que se ha puesto una cabecera de prestigio en Europa y América al servicio humillante (pero para algunos rentable) del más indigno y sectario gobierno de las democracias occidentales. Ver a escritores, profesores y periodistas (rebosantes de feminismo, claro) con envidiable reputación colaborando en esta deformación de lo que ha sido una empresa intelectual de la mayor altura europea es sencillamente bochornoso. No sólo hay que señalar los desafueros de Sánchez y sus corifeos sino también a los medios de comunicación sin los que no hubiera logrado conseguir el apoyo de mucha gente que, sin gustarle ni mucho menos, se resigna a él.