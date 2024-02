Jaime Mayor Oreja advierte del peligro de balcanización y totalitarismo si Sánchez sigue en el poder

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja (San Sebastián, 1951) conversó sobre el momento crítico que vive España con el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, en el programa estrella de la casa, ‘Tiempo de hablar’.

El presidente del think tank One of Us, reflexiona sobre las idas y vueltas del Gobierno de Pedro Sánchez y considera que lo que presenciamos es la evolución de un proceso que comenzó en la Legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Indica que a la banda terrorista ETA no la derrotamos los españoles sino que simplemente pactaron un proceso de paz por poder. Esto, trajo como consecuencia la creación de un ‘frente popular’ que es lo que hoy gobierno en España.

“Es que yo estuve desde el año 77 con UCD hasta el año 96 haciendo política en el País Vasco. Y conocí la naturaleza de ETA. Y luego he reconocido la naturaleza del ‘Frente Popular’ que nos gobierna. ETA no es solo una organización terrorista. Es un proyecto político y social que busca la destrucción de España y de un orden social basado en fundamentos cristianos”.

Señala que la lógica que guía este proceso es el “intercambio de paz por poder para los terroristas”. Este ‘Frente Popular’ no es solo un gobierno temporal, sino un proceso cultural que ha evolucionado desde el año 2004 con la llegada de Zapatero al poder y que actualmente está encabezado por Pedro Sánchez. “En el puente de mando antes estaban ETA y Zapatero y ahora están Pedro Sánchez, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña”.

También destaca dos partidos que están “desubicados” en el tablero de ajedrez: PNV y Junts. Sobre los vascos explica que se muestran “moderados” por que gobiernan de momento; mientras que de los catalanes, incide en que como no gobiernan, se encuentran “enloquecidos y han extremado su posición”.

Mayor Oreja deja fuera del “puente de mando” a Junts porque pese a que sus votos en el Congreso son fundamentales para Sánchez, los que dirigen el país y quienes obtendrán los réditos políticos realmente serán las izquierdas de España.

Sobre este punto estima que el nacionalismo que apreciamos es un “puente que se cruza en una sola dirección: sociedades conservadoras se transforman en sociedades de izquierda”. Por lo que ambos partidos quedarán sin opciones reales más pronto que tarde.

En cuanto a la organización de Arnaldo Otegi, se muestra tajante al señalar que “Bildu no existe, no más que un subrefugio de ETA para facilitar el mal llamado proceso de paz”.

En cuanto a las elecciones que tendrán lugar a lo largo del año, advierte que la suma de las izquierdas va a conseguir mayoría en el País Vasco. Considera que el constitucionalismo español en la comunidad autónoma “está prácticamente muerto”.

Mayor Oreja también advierte sobre el riesgo de balcanización y totalitarismo existente en España si no se enfrentan los desafíos políticos actuales. Por esto, subraya la importancia de defender la independencia del Poder Judicial como un baluarte fundamental en esta lucha.

Ante este panorama desolador, llama al centro derecha español a buscar una alternativa a ETA que va a gobernar, y a la ruptura que va a ocurrir una vez que accedan al poder.

Pese a todo lo complicado de la situación política, considera que “España tiene una fortaleza más fuerte de la que creemos” y que todavía hay una esperanza para el cambio, aunque advierte que los riesgos son muy grandes.

‘Tiempo de hablar’

Desde su estreno, ya han pasado por este nuevo espacio de ‘Periodista Digital’ auténticos tiburones de la política de la talla de Santiago Abascal, Ramón Tamames o Esperanza Aguirre, José Luis Balbás, Inocencio Arias…