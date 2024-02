El autor que lleva 20 años buscando la verdad del 11-M: «Hay más sospechosos que ETA y Al Qaeda»

El periodista y escritor Lorenzo Ramírez ha participado en ‘La Burbuja’ de este jueves, 15 de febrero de 2024 para conversar sobre su libro Las claves ocultas del 11M: 20 años buscando la verdad.

En su conversación con Periodista Digital, señala que no todo está escrito sobre los atentados en Madrid. Incide en que todavía hay muchas interrogantes sobre los hechos y que hay personas que tienen información pero que todavía no han hablado de lo que saben.

Señala que el libro lo ha realizado a través de varios años, en los que ha indagado para rellenar los muchos huecos de la versión oficial. “Quizá lo más duro ha sido salirme de la dicotomía ETA-Al Qaeda, las líneas un poco fijadas en la versión oficial y la de la disidencia”, confiesa.

«La seguridad que no fue Al Qaeda la tiene el propio Tribunal del 11M, que si uno se lee la sentencia, no aparece Al Qaeda por ningún sitio. Si es verdad que aparece un componente islamista pero las células no tenían relación con esa banda”.