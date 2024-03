Alejandro Fernández (PP) confiesa a Rojo la única fórmula posible: «Ni Ábalos ni Puigdemont echarán a Sánchez, ¡tenemos que ser los españoles!»

Alejandro Fernández (Tarragona, 30 de mayo de 1976) es un politólogo y presidente del Partido Popular (PP) en Cataluña.

Este 2 de marzo pasa por Periodista Digital como invitado de Alfonso Rojo en ‘Tiempo de Hablar’, para analizar el panorama político actual, en especial la situación de Cataluña ante la amenaza independentista, sin perder de vista el contexto de lo que ocurre a nivel nacional.

El líder del PP reflexiona sobre la posición de poder que mantiene Carles Puigdemont ante el presidente de Gobierno Pedro Sánchez y sobre los riesgos no solo para la comunidad autónoma, sino para el conjunto de España que representa esta situación.

En su visita a Periodista Digital, Fernández deja comentarios que fácilmente podrían ser titulares:

“Ser del PP en Cataluña es algo casi de kamikaze. Si quieres medrar, te haces socialista”.

“Cataluña tiene remedio, estoy convencido”.

“Carles Puigdemont es un personaje tóxico.. Todo el que se acerca, sale trasquilado”.

“Para mí, el peor presidente es Zapatero por su ideología pero Sánchez es un ansia andante de poder”.

“Zapatero es el cerebro del aislamiento del PP en Cataluña y del blanqueamiento de ETA”.

“Los que tenemos que echar a Sánchez somos los españoles, ni Ábalos, ni Puigdemont”.

“Con Puigdemont no podemos negociar porque va a pedir lo mismo: autodeterminación e independencia”.

“Salvador Illa debe dar explicaciones, tiene responsabilidades políticas”.

“El socialismo ha conseguido que parezca más democrático Bildu-ETA que VOX, hay gente que lo cree”.

“La Unión Europea es un proyecto contra el nacionalismo identitario, es la idea de los ciudadanos libres e iguales”.

“El pertenecer a la Unión Europa ha evitado que muchas cosas en Cataluña no acabaran como el rosario de la aurora”.

“El Gobierno central debe ayudar a los catalanes que han luchado por la idea de que Cataluña es España, no pactar con los separatistas”.

“El 70% de los catalanes se sienten españoles”.

“El PSC es una factoría de poder, se guía solo por ese objetivo. Es el principal responsable de lo que ocurre en Cataluña”.