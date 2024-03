Graciano Palomo desvela cómo Bolaños ‘vendió’ a Casado la información para destruir a Ayuso

Graciano Palomo vuelve a estar de ‘road show’.

El escritor y periodista de Villanueva de Gumiel (Burgos) acaba de sacar al mercado un nuevo libro ‘Éxodo y poder: Una historia crítica de la derecha española‘ (Ed.Esfera de los Libros) y en esta entrevista en Periodista Digital, en el programa ‘La Segunda Dosis‘, cuenta cómo se produjo el intento de Pablo Casado para destruir a Isabel Díaz Ayuso:

En el libro, por coger cosas de actualidad y no solamente históricas, digo que Feijóo no quiso venir en la segunda ocasión en la que el PP estuvo a punto de desaparecer, que fue tras la moción de censura del 1 de junio del 2018, porque quería venir bajo palio desde Santiago, quería que tanto Aznar como Rajoy se lo pidieran personalmente, no lo hicieron. Cosa que sí que sucede en febrero, hace dos años justamente, cuando a Casado le obligan los barones a irse después de la pésima gestión que hizo con el tema Ayuso.