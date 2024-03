11-M: El 20 aniversario llega en pleno auge de la trama ‘Koldo-Ábalos’

20 años del peor atentado sufrido en España.

Ese 11-M de 2004 pasó a los anales de la Historia por ser la mayor matanza sufrida en la historia de nuestra democracia y porque, dos décadas después, aún sigue habiendo muchas incógnitas respecto a lo que pasó ese fatídico día con las explosiones en cuatro trenes procedentes de Alcalá de Henares con destino a la estación de Atocha.

Y en mitad de los actos en conmemoración por los 193 fallecidos y los miles de heridos, sigue, un día más, la trama ‘Koldo-Ábalos‘.

La novedad de esta jornada es que el asistente del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha empezado a largar La Traviata, concretamente en el periódico digital ‘OkDiario‘.

Por el momento, en esa entrevista, no revela gran cosa y hasta rompe una lanza por quien fue su empleador y quien le dio mucho más que su confianza:

No hay ninguna manta de la que tirar ni nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular o eso pienso yo. Y estoy creyendo en mí mismo. Bueno, garantizo que hay otras personas que seguro que no han hecho nada malo porque no tienen nada que que ver en esto. Lo que piense el partido del señor José Luis Ábalos pues bueno, lo tendrán que saber ellos y sus dirigentes también. La actuación con él, bajo mi punto de vista y en mi opinión, ha sido un error. No se lo merece.