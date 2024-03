Los Meconios revelan a Alfonso Rojo lo que harían con Koldo, Ábalos y Armengol: “Hay mucho personaje ahí”

Sergio Martínez y Mario Camps son Los Meconios. Este dúo valenciano, creado en 2017, cuenta en su canal de YouTube con más de 200 mil seguidores que aprecian su parodia política y crítica social. Se definen como “dos amigos, dos meconios. Dos personas a las que les gusta contar la actualidad con humor y parodiando canciones. Nos juntamos de vez en cuando para reírnos e intentar hacer reír a los demás. A veces lo conseguimos (sobre todo lo de reírnos nosotros)”.

Los Meconios dieron el ‘salto a la fama’ nacional tras participar en Viva22, un acto de VOX en el que cantaron ‘Fachas Heroes’, más conocida como “vamos a volver al 36”, un hilarante espectáculo por el que fueron señalados por la izquierda que no entendió la parodia.

Ahora, protagonizan la nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo.

En su conversación han dejado muchas frases interesantes:

“El nombre viene porque dijimos ‘vamos a hacer la primera mierda que se nos venga a la cabeza”

“Gracias a nosotros se conoce lo que es un meconio”

“El punto de inflexión fue cuando hicimos ‘El patriarcado’, un chiste del feminismo rancio y extremista”

“El humor en redes sociales no da para vivir”

“Cuando nos llaman ‘humoristas de derechas’ están siendo tibios, nos llaman mucho más pero no nos molesta”

“Si fuéramos de izquierda, tendríamos un programa en la pública y sonaríamos en la Mascletá”

“Koldo, Ábalos y Armengol dan para un musical, hay mucho personaje ahí”

“Malinterpretaron adrede ‘Fachas Heroes’ para atacarnos y meternos mierda pero nos hizo más fuerte”

“Pablo Iglesias era un meme, Pedro Sánchez da mucho juego y nos da faena. Nos renovaron por cuatro años”

“Las redes sociales son muy bestias, no puedes decir lo que quieras porque te tumban. En todas hemos tenido algún tipo de censura”

“Nuestras familias lo pasan mal por los ataques que sufrimos”