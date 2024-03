Horcajo revela una anécdota exclusiva del caso Ábalos ante Rojo: “Una ‘minifaldera’ llegó pidiendo un trabajo que le prometió José Luis”

Xavier Horcajo (Barcelona, 1958) es un periodista y doctor en Economía Aplicada, con más de treinta años en la trinchera del periodismo de investigación. Comprometido con la lucha contra la corrupción, ha escrito varios libros de denuncia, entre ellos ‘La pasta nostra’. Actualmente dirige una tertulia política, Más se perdió en Cuba, en El Toro Tv.

El periodista es el protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su conversación con el director de Periodista Digital, ha dejado una miríada de frases que reflejan la interesante conversación:

“No soy un reconvertido, El País me firma por mi guerra con el magistrado Luis Pascual Estevill”

“Sobreviviremos a Sánchez pero con daños colaterales sustanciales”

“Pedro Sánchez está comprando los votos, no le importa aumentar la deuda pública”

“Uno no se recupera fácilmente de verle el careto a Francina Armengol en el Congreso”

“Nadie puede competir en información con la Guardia Civil”

“Ábalos medió con la guerrilla terrorista M-19 en Colombia, esa es su catadura moral”

“Ábalos tenía el ministerio que más reparte y además gobernaba el partido”

“Lo de Illa le da un diapasón distinto al caso Ábalos, era el presidente en ese momento”