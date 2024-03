Guillermo del Valle (Izquierda Española) confiesa ante Alfonso Rojo a quién votó en las pasadas elecciones

Guillermo del Valle (Madrid, 1989) es abogado y director del ‘think tank’ El Jacobino, y encabeza el partido político Izquierda Española que busca ofrecer una alternativa a la izquierda oficial.

Del Valle es el invitado de Alfonso Rojo en ‘Tiempo de Hablar’ para conversar sobre el estado de los políticos de izquierda en España. Sus reflexiones han dejado frases interesantes:

“En las pasadas elecciones voté en blanco”

“Me siento un huérfano político y hay mucha gente de izquierda que no se siente representada ni por el PSOE y ni por Sumar”

“Los pactos del PSOE ponen en peligro cualquier proyecto social”

“El calificativo ‘progre’ se ha convertido en una etiqueta vacía”

“La izquierda española es confederal que le viene bien a muchos intereses económicas”

“Muchos confunden el régimen de Franco con la nación política española”

“Con un país pluritribal, plurinacional, roto, descompuesto, no se pueden llevar a cabo políticas de izquierdas”

“Hay que hablar de los problemas reales de los españoles no de temas identitarios ni complejos”

“Al campo español hay que defenderlo de los pactos externos que fomentan la competencia desleal”

“La inmigración hay que regularla sin buenismo ni ningún tipo de demagogia”

“La izquierda oficial está fragmentada”

“El PSOE que se cuenta en los medios no existió”

“El momento político abre la puerta para Izquierda Española”

“Tenemos un proyecto para toda España, porque somos españoles”

“Pedro Sánchez quiere que todas las estrategias se centren en él”

“En política hay que ser propositivos”