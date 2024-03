Alfredo Perdiguero denuncia el escándalo: ¿Dónde están los móviles robados del caso Tito Berni?

El subinspector de Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, ha participado en La Segunda Dosis de Periodista Digital, para analizar la actualidad política, marcada por la trama Ábalos, la ley amnistía y el adelanto electoral en Cataluña.

Perdiguero reflexiona sobre cómo se ha manejado el escándalo de corrupción que salpica a varios miembros del Ejecutivo y del PSOE. Hace énfasis en la ‘pérdida’ de los móviles que eran evidencia del caso Tito Berni.

“Con todo lo del caso Koldo, ahora lo del caso Berni. Me indigna tremendamente, con 38 años que llevo en la Policía, que los dos móviles, que eran el soporte fundamental de El Mediador para la investigación del caso, han sido robados de la caja fuerte del Inspector Jefe que llevaba la investigación”.

El policía afirma que un robo así no se puede producir de forma fácil, por lo que sospecha que podría haber agentes implicados.

“Que me digan que dentro de la comisaría se hallan llevado tres móviles de la caja fuerte, me indigna y me parece raro que todavía no hayan rodado cabezas. El que lo ha hecho, lo ha hecho con una intención y por orden de alguien”.