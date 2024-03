Roberto Vaquero confiesa los riesgos de ser crítico con la izquierda: «He sufrido amenazas de muerte»

Roberto Vaquero (Madrid, 1986) es un político, historiador y escritor español, presidente del Frente Obrero y secretario general del Partido Marxista-Leninista (Reconstrucción Comunista).

Ha sido colaborador en la revista Zenda, El Baluarte, y forma parte del Comité Científico Internacional de la revista La Razón Histórica y del programa Horizonte de Iker Jiménez.

En su conversación con Alfonso Rojo en Tiempo de Hablar, habla de su postura política y su particular interpretación del comunismo, dejando unas frases muy interesantes:

“Yo no me considero de izquierdas ya. Ser de izquierdas, ser ‘woke’, hoy es lo más sistémico que hay”

“Lo de izquierdas y derechas es una división para tenernos en una guerra civil permanente”

“Estoy en contra de lo que pasa en Corea del Norte o en China, que es un capitalismo de Estado puro”

“Para mí el comunismo es la socialización de los medios de producción y esa toma de poder por parte de los trabajdores”

“El marxismo es una guía para el análisis de la sociedad, no un dogma del que se abre un libro y se aplican recetas concretas”

“Por hablar del problema de la inmigración y otras cuestiones, ahora para la izquierda soy peor que el peor de los fascistas”

“La izquierda tiene un funcionamiento de secta, de religión”

“A mí me han amenazado de muerte y atacado varias veces”

“La masividad de la inmigración hace complicada la integración”

“Hay mucho complejo con el tema identitario, ¿por qué no puedo defender mi cultura y otros sí?”

“Ahora los que fomentan el tener hijos son unos apestados”

“Nos vamos a presentar a las europeas, esperamos poder sacar al menos uno. Aunque lo que nos importa es la política nacional, somos bastante antieuropeos”

“Hay muchos españoles defendiendo el odio contra lo occidental con consignas sacadas de Google”