Alfonso Ussía desvela quién es la persona que tiene aterrorizado a todo el Gobierno Sánchez

Alfonso Ussía sabe quién es la persona que causa verdaderos estragos en La Moncloa.

Su nombre provoca auténticas pesadillas y así lo cuenta este 21 de marzo de 2024 en su tribuna en ‘El Debate‘:

Ha surgido un nuevo Coco que sí asusta. No a los niños, sino a los ministros del Gobierno, a los altos cargos socialistas, a los periodistas del gigantesco pesebre y a todos los que participan en el conglomerado del golpe de Estado. Y ese Coco tiene nombre y apellidos. Y Sánchez ha prohibido terminantemente su mención. El Coco que atemoriza al social-comunismo o comunismo-social, se llama Begoña Gómez Fernández .

Cuenta con altas dosis de mofa las condiciones que han permitido a la pareja del jefe del Ejecutivo socialcomunista ascender en el escalafón profesional:

Explica que en Estados Unidos no se entendería que la mujer del presidente interviniese en negocios:

En la nación de la ‘primera dama’, los Estados Unidos de América , no se entendería que la mujer del presidente interviniera en negocios, porque los ciudadanos podrían pensar que su condición de ‘first lady’ y una actividad empresarial con dibujos comisionistas son incompatibles. Y que de esa incompatibilidad pueden abrirse las grietas del muro. Que no está bien, en el fondo, hacer negocios y ser la mujer del presidente del Gobierno, porque juega con las cartas a su favor. De ahí los temblores que origina la pronunciación de su nombre y apellidos en el Congreso o en el Senado . Y de ahí también, la prohibición de mencionar su identidad por parte del Gobierno.

Y remata asegurando que uno de los mayores temores que hay en Moncloa es que la esposa de Pedro Sánchez no está aforada:

Nadie pone en duda su valía y decisión. Pero claro, hay cosas y detalles, que vaya por Dios, no terminan de favorecer al Gobierno y, menos aún, cuando Begoña Gómez Fernández no está aforada. Que lo estará, aunque todavía no se hayan atrevido a hacerlo con un decreto-ley. Su nombre causa escalofríos. Más que el Coco.