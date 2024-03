La confesión de Mario Garcés a Alfonso Rojo: «Digo lo que pienso… y eso no es habitual en política»

Mario Garcés (Jaca, 1967) es un político español del Partido Popular, además de jurista y escritor. En su carrera política ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad como el de Consejero de Hacienda y de Administración Pública del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, Subsecretario del Ministerio de Fomento (2012-2016) y Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (2016-2018). Además, ha sido diputado nacional por Huesca en la XIII y en la XIV Legislatura.

Ahora protagoniza una nueva edición de ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En el afable encuentro, ofrece detalles sobre su vida política, personal y hasta de su faceta como actor.

En su conversación con el director de Periodista Digital ha dejado muchas frases interesantes:

“En una escena me pegué, no dije nada pero llegué a Madrid con la costilla rota”

“Con cuatro años hice mi primera obra de teatro, hice de mujer. Confieso que era muy guapa de niña, tenía buenas piernas”

“Empecé con un papel en ‘Perdiendo el norte’. No me lo preparé y tuvieron que parar el rodaje para practicar las líneas”

“Los partidos políticos están descompuestos de manera general, ya casi no hay intelectuales en ellos”

“Gobierna el jugador más rastrero, obsceno y psicopatológico que hemos tenido en los últimos años”

“Hay una sociedad muy dinámica y fuerte que quiere algo mejor para el país”

“Si es por el PSOE y la partidocracia, esto no mejorará”

“Feijóo ha elegido perfiles distintos para cubrir determinadas necesidades”

“Al Gobierno se llegará, estoy convencido”

“Soy un liberal puro que digo lo que pienso. Soy peligroso para las organizaciones”

“El problema de VOX es que se ha quedado en el esencialismo”

“Sánchez se mueve por un solo objetivo: resistir”

“Sánchez puede salir solo de dos maneras: por elecciones o por moción de censura”

“Que Montero filtrara los datos es gravísimo”

“No creo que lo del conflicto de intereses con Begoña tenga recorrido jurídico”

“El PSOE será la llave en el País Vasco pero no tengo claro el reparto que haga entre PNV y Bildu”