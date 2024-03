La brutal comparación de Perdiguero que retrata a Marlaska: «Para él tiene más riesgo un bailarín que un policía»

Alfredo Perdiguero es subinspector de la Policía Nacional y portavoz de Alternativa Sindical de Policía.

Es el protagonista de una nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo.

Sin pelos en la lengua, como es su estilo, reflexiona sobre el estado actual de los Cuerpos de Seguridad, las normativas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el panorama político y social actual.

En la afable conversación han surgido frases que merecen la pena ser remarcadas:

“El Gobierno se ha olvidado de la equiparación salarial”

“Ser bailarín es considerado como profesión de riesgo, ¿por qué los policías no?”

“Un Mozo de Escuadra cobra casi mil euros más que yo”

“Pedimos medios humanos y materiales para hacer nuestro trabajo y no nos hacen caso”

“La crispación social que hay en la calle asusta”

“Los Cuerpos de Seguridad deben ser imparciales y apolíticos”

“La tragedia de Barbate se podía y se debía haber evitado”

“Hay policías sacando DNI porque no hay funcionarios administrativos”

“Muchos medios tapan información de los sucesos por interés”

“El Código Penal debe cambiarse para adecuarse a los índices delictivos actuales pero hay políticos a los que no les interesa”

“Las leyes sectarias, basadas en ideología, solo generan problemas sociales. Tenemos el ejemplo con la Ley del ‘Sí es sí’”