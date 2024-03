Los entramados del PSOE en varios países: nombres propios, conseguidores y demás gentuza

Víctor Sánchez Del Real, exdiputado nacional de VOX, participa en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital para hablar de las conexiones entre Cuba, Venezuela, Valencia, Malta, República Dominicana y Barajas.

Sánchez del Real ha acudido para hablar sobre la trama de corrupción del caso Ábalos que salpica a gran parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al partido de gobierno, el PSOE, y hasta a la esposa del presidente.

Considera que estamos viendo cómo en lugar de explicaciones, desde el Gobierno empiezan a echar tierra para no dar explicaciones. “Vemos un sospechosísimo silencio, porque alguien que no tenga ningún problema, que se sienta inocente, lo que suele hacer es salir y decir su versión. Aquí no hemos escuchado ninguna declaración de la señora esposa del presidente. Pedro Sánchez ni siquiera ha salido a defender a su esposa”.

Sánchez del Real también carga contra los medios apesebrados por callar sobre los orígenes de la fortuna tanto de Sánchez como de su familia política y las subvenciones que han recibido a lo largo de los años.

“Estamos hablando de un señor que es yerno de un dueño de saunas y casas de prostitución, esa industria fundamental del Partido Obrero Español”.

El exdiputado señala que la familia de Begoña Gómez tiene mucha experiencia para ocultar subvenciones a través de sociedades opacas. Respecto a esto, recuerda que durante la famosa campaña del Peugeot de Sánchez, el hombre con más experiencia laboral era Koldo, el centro de la trama de corrupción. El tipo de negocio en el que más conocimientos tenía era precisamente, la prostitución. Del Real considera que esto “no es casualidad”.

Además, detalla que hay zonas geográficas donde toda la trama se interconecta como es el caso de Latinoamérica con República Dominicana, Venezuela, Cuba, territorios que dominaban los socialistas durante años, como Valencia, y Malta.