Inda vapulea a Maraña: «¡Amargado! Una vez me empujó y ha publicado una mentira para atacar a Feijóo»

El pasado jueves 21 de marzo de 2024 tuvo lugar en Madrid el arranque de un proyecto ambicioso, organizado por Periodista Digital, bajo el nombre ‘Periodismo y libertad‘, en tiempos en los que lo primero y lo segundo, y especialmente en connivencia, están tremendamente amenazados.

Eduardo Inda, director de ‘OkDiario‘ uno de los integrantes de este encuentro, contó las desaveniencias que tuvo esa misma jornada con el responsable de Infolibre, Jesús Maraña:

Hoy ha pasado una cosa que es maravillosa. Maraña, que es un tipo… Yo siempre digo que es un amargado, ¿no? Debe tener algún problema psicológico. Tuve un debate con él y en l aSexta , pues un debate acalorado, como son los debates televisivos, sin insultarnos en nada, y terminó el debate, nos quitamos los micros y me empieza a empujar. Sí, sí, una cosa maravillosa. Y entonces, al décimo empujón, le dije, ¡oye, Maraña, basta ya, porque si no te voy a tener que empujar yo y vas a salir perdiendo! Se había enfadado porque le habría derrotado dialécticamente, yo qué sé.

Contó la burda estrategia de Maraña para endilgar a Feijóo una acusación que no se sostuvo en modo alguno:

No obstante se mostró estupefacto con la respuesta del PP:

Recordó, sin embargo, como en otros casos partidos como el PP no dudaron en ponerse de perfil. Un ejemplo, la petición de cárcel para el propio Inda:

A mí hace cinco años, el delincuente Pablo Iglesias y su pareja, Irene Montero dijeron en sendos actos públicos el mismo fin de semana que había que meterme en la cárcel ¿Salió alguien a defenderme alguna asociación de la prensa? Creo que salió una y de casualidad porque se dieron de equivocar. ¿Salió el Partido Popular a defenderme? ¿Salió Ciudadanos a defenderme? ¿Salió VOX a defenderme? ¿Salió alguien a decir, oiga, este señor no es un delincuente? Porque para meter a alguien en la cárcel hay que tener pruebas, ¿no? Oiga, mire, es que han pillado a los de la trama ‘Koldo‘. Hombre, pues eso sí que parece o a los de la Federación. Eso sí puedes decir, hay que meterle en la cárcel.

Pero Eduardo Inda, ¿por qué? Nadie salió a defenderme. Y ahora el señor Maraña se equivoca, bueno yo creo que no se equivoca. Sinceramente, yo creo que no se equivoca. Yo creo que esto es deliberado a ver si, en fin, a ver si sonaba la flauta y no se daban cuenta y se achantaban. Pero ahora salen estos diciendo, no, no, pobrecito, qué dignidad que ha rectificado. No, indignidad porque tú, periodista, tienes que contrastar. Tienes que llamar a la fuente. Y a la fuente, a la persona sobre la que vas a informar.