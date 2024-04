La ‘trama Koldo-Ábalos’ acorrala más a Pedro Sánchez con nuevas revelaciones sobre Begoña Gómez y Francina Armengol

La cosa comienza a ponérsele de color hormiga a Pedro Sánchez.

Y no solo porque este 1 de abril de 2024 se constituya en el Senado la comisión de investigación para ver qué sucedió con todo lo relacionado con la ‘trama Koldo-Ábalos‘.

También tiene mucho que ver las nuevas revelaciones publicadas en esta misma jornada y que apuntan directamente a la esposa del presidente, a Begoña Gómez, y a la aún presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol.

Según Carlos Cuesta (‘Libertad Digital‘), el contacto de Begoña Gómez, Víctor Gonzalo de Aldama, sacó el dinero de España por medio de una trama «vinculada» al asesor de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Ese comisionista estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional.

Para ello, habría recurrido a un entramado empresarial en el que participarían sus socios Luis Alberto Escolano, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano Costumero y César Moreno García. Se trata de un equipo más amplio de integrantes de un segundo esquema de desvío de dinero para evitar la detección de los beneficios que obtenían con la trama del PSOE de contratos en época del coronavirus.

Se estaría, por tanto, utilizando a terceros para ocultar su patrimonio y es interesante comprobar que algunos de los componentes que conforman ese equipo mantienen vínculos con Koldo. Y ese dato es clave porque significa que la estructura de Víctor Gonzalo de Aldama era compartida con la del propio PSOE.

Visto desde otro ángulo, no habría una separación entre los contactos de Aldama y los de Koldo García, lo que significa una pésina noticia para la propia Begoña Gómez, contacto directo de Aldama durante los días en los que se negociaba el rescate de Globalia.

Hilo directo con la entonces presidenta de Baleares

Pero no solo es la esposa del inquilino de La Moncloa la que vuelve a estar en el ojo del huracán.

Koldo García, según publica ‘The Objective‘, mantuvo una interlocución directa con la expresidenta de Baleares durante la adjudicación de los contratos de las mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

El principal investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que da nombre a la trama, llamaba directamente por teléfono a Francina Armengol para que le agilizara los trámites en la compra de las mascarillas.

Tanto fue así que durante los meses más duros de la pandemia, el propio Koldo García llegó a ponerse directamente en contacto con la presidenta socialista de Baleares para mostrar su contrariedad de que desde la Consejería de Salud no le diesen la aprobación a la compra del material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión.

Tu consejero nos está bloqueando.

A raíz de esta conversación, la dirigente autonómica dio directrices a uno de los responsables de la Consejería. De esta manera, el empresario Íñigo Rotaetxe escribió directamente un mensaje al email personal del entonces director de gestión y presupuestos del Servicio Balear de Salud y que luego sería director general, Manuel Palomino.

Si coló la primera remesa…

¡Y ojo, que tampoco es moco de pavo lo que este 1 de abril de 2024 cuenta el diario ‘ABC’!

Trece días después de que el Gobierno de Baleares de Francina Armengol pagara 3,7 millones de euros por un cargamento de mascarillas FFP2 inservibles, la empresa relacionada con la trama vinculada a Koldo García, el asesor del ex ministro José Luis Ábalos, trató de endosar un segundo lote de tapabocas al erario público balear.

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. aprovechó la falta de diligencia del ejecutivo de la socialista, que no había supervisado el material y le había pagado en tiempo récord sin hacer ninguna objeción, para seguir haciendo negocio en un sector, el sanitario, donde no tenía experiencia ninguna.

Ese nuevo intento de colar mascarillas a Baleares no prosperó.

Pero no porque se revisara el material, sino que fue la falta de espacio en los almacenes lo que frenó esta segunda compra aunque la operación fue valorada por dos cargos de confianza de la expresidenta socialista, estando ya el primer lote inmovilizado debido a la mala calidad de las mascarillas, que no servían para proteger a los sanitarios del contagio de coronavirus y no se podían utilizar.