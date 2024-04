Ndongo en Lavapiés: ¿Es cierto que el barrio está sitiado por delincuentes subsaharianos?

La intervención policial del pasado viernes santo contra unos senegaleses, que presuntamente portaban droga, en el barrio de Lavapiés, ha causado una gran polémica.

Desde la izquierda y sus terminales mediáticas han arremetido contra la Policía Nacional, catalogando a los agentes que conforman el Cuerpo de Seguridad de racistas, al tiempo que señalan que han cometido abuso de la autoridad.

Ante esta arremetida, el sindicato Alternativa Sindical de Policía, anunció que presentará en breve acciones legales entre otros, contra el activista Serigne Mbayé, ex diputado de Podemos y antiguo portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, por “calumnias” contra los agentes policiales.

De hecho, desde los partidos Sumar y Podemos, así como colectivos y asociaciones “antirracistas” convocaron una manifestación bajo el eslogan de “rechazo a la brutalidad policial”.

Ante esta situación, Bertrand Ndongo recorre las calles de Lavapiés para confirmar en primera persona, si la policía española es racista como braman desde la izquierda.

Para ello, micrófono en mano, ha ido a hablar con las personas que hacen vida en el barrio para descubrir la verdad tras este complicado asunto y si se ha convertido en un Molenbeek, un sitio en el que la policía no puede entrar y donde manda la delincuencia y las bandas delictivas, en Madrid.

Entre las situaciones anecdóticas durante el recorrido, Ndongo fue increpado por una mujer española de izquierdas, muy inclusiva, que le gritó “fuera VOX, fuera de mi barrio”.

El sector de extrema izquierda vuelve a ponerse del lado de los delincuentes en un lugar clave para el narcotráfico y la inseguridad ciudadana por culpa de este tipo de sujetos. Mientras, la policía trata de mantener el orden poniendo en riesgo su integridad física a diario.

Serigne Mbayé, ex diputado de Podemos y antiguo portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, ha utilizado sus redes sociales y alcance para “calumniar” e “injuriar” públicamente a estos agentes, según ha comunicado el sindicato Alternativa Sindical de Policía, que presentará en breve acciones legales contra el activista.

Mbayé protagonizaba este 1 de abril de 2024 una riña con la abogada Beatriz Vicente en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) a la que acusaba de racismo después de que la abogada llamase “personas de color” a los negros:

“Primero, decirle a Beatriz, hablar de ‘gente de color’ yo creo que no es adecuado. Y si usted es una profesional que está en un plató de tele, tiene que saber lo que es racismo o no. Por eso denunciamos el racismo, porque usted es racista por usar esto ”.

Y se lanzaba al ataque personal contra la mediática criminalista:

“ Gente de color yo creo que es usted. Siempre lo decimos. Hay un lenguaje racista, primero, donde empezáis a hablar de las personas ‘racializadas’. Tenéis que tomar a las personas, hablar de las personas tal como son. Somos negros. No somos de color. La gente de color no existe ”.

La abogada respondía al mantero dándole una lección por su victimismo:

“Para conseguir que alguien sea racista, basta con acusarle de ello. Pero lo que tiene que hacer este señor es demostrarlo. A partir de ahí creo que no me voy a dar ni por ofendida. Si le llama negro, se siente ofendido. Si le llamas de color, se siente ofendida. Yo soy de color blanco y usted es de color negro. No es ningún insulto. No, en absoluto soy racista. Si usted quiere acusarme de tal… Bueno, lo hace sin ninguna prueba”.