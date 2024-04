Risto Mejide vuelve a la carga contra el “gallina” Óscar Puente: “¡Eres muy gallito en las redes!”

Guerra abierta entre Risto Mejide y Óscar Puente.

Cuando parecía que el presentador de Mediaset y el ministro de Transportes se verían las caras en el plató de ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) el próximo 11 de abril, el socialista ha reculado alegando que no podría asistir “por problemas de agenda”.

«Ahora no le viene bien», comentaba en tono sarcástico el publicista y afirmó que se trataba de una entrevista «difícil después de todos los descuentos que ha tenido este programa con el ministro. Sobre todo, porque no nos callamos, entonces habrá preferido otro tipo de entrevistas».

A pesar de ello, Mejide volvía a invitar al ministro: «Le ofrecemos otros días. No puede ser de momento, seguimos invitándole a una entrevista que le prometo será inolvidable».

El programa, que ha sido muy crítico con las formas del ministro y su actuación en redes sociales, volvía a poner en el centro de la diana al polémico titular de Transportes después de su señalamiento a periodistas críticos con la elaboración de un informe recopilando los distintos insultos que había recibido.

Este asunto le sirvió al presentador del espacio para volver a arremeter contra Puente por destinar dinero público para su beneficio personal:

“Ojo, ya no es un problema de Óscar Puente que esté todo el día al Twitter. Ahora cuando le dan a él, pobrecito. No, no, es que es un problema de que hace trabajar a su ministerio en esto. Es un asunto de Estado. Estamos pagando ya no un sueldo, ya todos los sueldos del ministerio están a las órdenes de este señor que hace buscar sus insultos. Es que me parece tan grave todo esto. Es que es una forma de robarme”.