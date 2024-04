Una ‘escocida’ Mónica García rebuzna contra Ayuso en TVE en una bochornosa entrevista masaje

El mismo día que GAD3 publica una encuesta en la que da una subida de cuatro escaños a Isabel Díaz Ayuso si se celebrasen elecciones en el día de hoy, Moncloa pone la maquinaria en funcionamiento a través de la sanchista TVE.

Este 3 de abril de 2024, Mónica García, ministra de Sanidad, concedía una entrevista para ‘La Hora de La 1’ donde despotricaba a tomo y lomo contra la líder popular.

No crean ustedes que Marc Sala y Silvia Intxaurrondo preguntaron a la de Más Madrid por el bono social térmico o por la polémica sobre su sueldo durante la pandemia mientras estaba de baja. Los presentadores se ganaron el jornal de hoy ajustándose las rodilleras en una entrevista que sirviera al Ejecutivo para señalar una vez más a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

García sacaba de nuevo el tema de las residencias durante la pandemia al considerar que «no cabe más miseria moral» el envío de cartas por parte de la Comunidad de Madrid a familiares de personas que murieron en las residencias de mayores durante la pandemia, lo que supone un «ensañamiento con las familias de las víctimas» de las residencias, según la médica.

Y señalaba directamente al Gobierno regional:

«La falta no solo de empatía sino de capacidad de poder hacerse cargo no solo de la realidad de estas familias que han visto no solo como sus mayores morían de manera indigna sino que luego ha habido un ensañamiento con estas familias a lo largo de estos cuatro años».