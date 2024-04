Alfonso Ussía aprovecha el fichaje ‘interruptus’ de Broncano por TVE para darle cera a Fortes e Intxaurrondo

El fichaje, de momento, está paralizado.

Pero a nadie le cabe la menor duda de que, aunque sea encajándolo a martillazos, David Broncano acabará en TVE.

Alfonso Ussía muestra en ‘El Debate‘, ante esta futura incorporación, su más absoluta indiferencia, pero de paso aprovecha para denunciar los derroches perpetrados en la televisión pública:

No he visto ningún programa de Broncano. Es más, desconocía su existencia. De ahí que me sugiera algún interés enterarme que un publicista adherido a Sánchez perciba 28 millones de euros por saltar de un canal de televisión a TVE. Tiene que ser buenísimo en lo suyo. Va a percibir de dinero público, un 75 por ciento de la cantidad que el Gobierno niega a los enfermos de ELA . Según tengo entendido, se trata de una apuesta personal del presidente del Gobierno para arañarle espectadores a Pablo Motos .

Cuenta con cierta ironía que aquí nada tiene que ver Begoña Gómez:

Debo considerar que un ridículo porcentaje del dineral que va caer en su cuenta corriente proviene de mis impuestos y de mi media jubilación, que no puedo percibir íntegra después de cotizar durante 45 años por seguir en el tajo. Ignoro las virtudes televisivas de Broncano, pero intuyo que algo hay de compraventa en su formidable contrato. Y puedo asegurar, que en este negocio nada tiene que ver la conseguidora de fondos Begoña Gómez, que así se presenta ella misma, lo cual se me antoja honesto, porque lo es.

Mete en la ecuación a un tertuliano que picotea en varias tertulias de otras tantas cadenas, Gonzalo Miró:

No obstante, me preocupa que Broncano gane tanto dinero, y que uno de los publicistas tertulianos más cultos y bruídas de España, Gonzalo Miró, se vea obligado a repartir su talento en seis cadenas diferentes –todas muy partidarias de La Moncloa–, para sobrevivir. Me dicen que habla y opina de todo sin saber nada de nada, y eso me entristece. De ahí que solicite a Broncano, que tiene que valer muchísimo de acuerdo a su formidable contrato, que le contrate y asesore. Que no se lo lleve todo él, eso tan español.