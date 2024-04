Víctor Sánchez del Real deja para el arrastre a Silvia Intxaurrondo (TVE) por su sectarismo

Claro y contundente.

Igual que durante su etapa como parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados.

De hecho, uno de los temas predilectos de Víctor Sánchez del Real en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo era todo lo relacionado con RTVE.

En una entrevista en el programa ‘La Retaguardia‘ (Periodista Digital), el experto en comunicación política alucinó con el funcionamiento de la televisión pública. Apuntó que, a nivel internacional, le haría un auténtico lavado de cara:

Hay días que me levanto por la mañana más liberal y cierro Televisión Española y al día siguiente me levanto más español y digo, ¿qué haría yo, sabiendo lo que sé de comunicación para que España se promoviera? Pues cogería las herramientas que tengo, que son la Agencia EFE y Televisión Española, cerraría todo lo que es local, todo lo que es política, etcétera y me dedicaría, literalmente, a las bellas artes, a la cultura, y a volver a hacer grandes cosas de la cultura española, pero la cultura de verdad tradicional, como cuando se hacía la serie sobre Santa Teresa de Jesús, ese tipo de cosas. Y me dedicaría internacionalmente a promover el buen nombre de España, de los españoles, del deporte español, de la cultura española y de las empresas españolas. Porque si no, si dejas ese vacío y tienes dos herramientas maravillosas, que son la Agencia EFE y Televisión Española y Radio Nacional de España. Vale. Entonces, con esos tres, con esos dos elementos, que son tres, como tú dices, radio, prensa, televisión y un archivo histórico, ¿cómo es que estemos perdiendo terreno y que la gente se pone a ver la propaganda rusa en Hispanoamérica? O la propaganda americana, que también la hay, la propaganda americana, porque también emiten en español. La propaganda alemana, es que Alemania emite en español, es que Al Jazeera emite en español y España emite mierda en español. ¿Qué hacemos que no estamos comunicando adecuadamente hacia el norte de África, hacia el centro de África?

Para Víctor Sánchez del Real, más que cerrar TVE, lo que habría que hacer es darle un giro, cambiar su filosofía:

Fíjate, una forma, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando la gente me dice, bueno, pero entonces, ¿la cierras o no? Y digo, pues habría que verlo. Porque imagínate que tú estuvieras transmitiendo a ese subSahel la realidad de España. En lugar de ese mundo, al tío que va a emigrar y que se va a montar a recorrer el desierto y luego montarse en una patera para venir aquí y estar hecho mierda, porque está hecho mierda. Porque le han prometido algo que no va a obtener nunca. Y luego cae en manos de Echeniques y similares. Pero si tú estuvieras transmitiendo la realidad de España, algunos se lo pensarían antes de venir, por ejemplo. Es que hay cuestiones preventivas. O podrías estar emitiendo cosas que le hicieran la puñeta al rey de Marruecos contando la realidad de España, de Ceuta, de Melilla, y que vieran la diferencia entre un lado de la frontera y otro. Y a lo mejor estarías convenciendo las almas y las voluntades en lugar de estar a la defensiva.

Pero claro, como estamos a la defensiva y estamos en manos de los gestores que han elegido, el PP y el PSOE y Podemos, esto es lo que tenemos, tenemos una mierda que ni consigue audiencia afuera, ni consigue audiencia adentro. Vamos, que es que este programa tuyo o un programa mío que hago en mi canal de YouTube, ya te digo, por medio divertimento, obtiene más audiencia que muchos programas de Televisión Española.

Y contó el rifirrafe con Silvia Intxaurrondo, a la que le molestó un comentario que no tenía mayor trascendencia: