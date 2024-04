El artículo que Pepa Bueno (‘El País’) censuró a Juan Luis Cebrián es un festival de embestidas contra Sánchez y Zapatero

Una censura en toda regla.

Juan Luis Cebrián, alma máter de ‘El País‘, vio cortada de raíz su permanencia como columnista del medio dirigido por Pepa Bueno por iniciar una serie de colaboraciones con ‘The Objective‘.

Precisamente, al hilo de esa decisión, el diario del Grupo PRISA se negó a publicar la última tribuna del académico, un texto que el digital de Álvaro Nieto sí que ha optado por subir a su web y que es un ataque frontal contra Pedro Sánchez y contra José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquí van alguno de los párrafos más relevantes:

«El derecho de autodeterminación es una reivindicación reaccionaria, impropia de partidos o sindicatos de izquierda. Todavía más involucionista si cabe en el caso de los países de la comunidad europea». Esta frase textual no pertenece a ningún militante de la fachosfera, sino a uno de los líderes e intelectuales de la izquierda española que más respeto merece: Nicolás Sartorius . Luchador contra la dictadura y en favor de los derechos sociales desde Comisiones Obreras y el Partido Comunista , fue perseguido y encarcelado repetidas veces durante el franquismo y, como tantos otros, acabó incorporándose durante la Transición española al Partido Socialista Obrero Español .

Habrá que recordar a Sánchez, que no parece un gran lector, lo que Indalecio Prieto, socialista insigne, dijo hace más de un siglo en un encuentro con militantes del partido: «Acaso en España no hemos confrontado con serenidad las respectivas ideologías para descubrir las coincidencias, que quizá fueran fundamentales, y medir las divergencias, probablemente secundarias, a fin de apreciar si estas valían la pena de ventilarlas en el campo de batalla». Animado por las embestidas de Bambi, el presidente del Gobierno es hoy el rey de la polarización. Si no rectifica, será también su víctima.