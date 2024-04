Javier Chicote baja los humos a Pilar Rahola por ponerse como una hooligan defendiendo a Puigdemont

Zasca mayúsculo.

La periodista separatista Pilar Rahola se empecinó en el programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro) de este 9 de abril de 2024 en referirse a su amigo Carles Puigdemont como un “exiliado”, después de revelar cómo fue su visita al expresidente de la Generalidad a su nueva casa ubicada en el sur de Francia.

Javier Chicote, jefe de Investigación en ABC, respondía a la independentista recordándole que, el político de Junts, no estaba exiliado y que “por muchas veces que lo repita», «no deja de ser falso” y que en verdad, el separatista es un “prófugo de la Justicia”.

El periodista mencionó a Luis Roldán, que tampoco se exilió a Laos, “huyó de la acción de la Justicia”.

Sin embargo, Rahola se enrabietaba subiendo el tono y repitiendo como un papagayo que Puigdemont “no huyó”.

Risto Mejide, intervenía poniendo orden: “Este programa lo ve muchísima gente que no es independentista, con lo cual estará de acuerdo con lo que está diciendo Chicote, y alguna gente que es independentista, con lo cual estará de acuerdo con lo que dice Pilar. Caben las dos opiniones en este programa”.

“No, Risto, caben las tres. Mucha gente que no es independentista, pero acepta la tesis que yo planteo”, espetó Rahola.

Chicote ponía los puntos sobre las íes a la separatista recordando la realidad del fugado Puigdemont:

“Si Carles Puigdemont regresara a España, sería detenido y puesto a disposición del Tribunal Supremo. Eso no es una opinión. Hasta que, como vendió los votos que le vendió a Pedro Sánchez, la ley de amnistía, como sabéis, se rechaza en el Senado o en el Congreso, hasta que se apruebe la ley de amnistía, es un prófugo de la Justicia. Y huyó de la Justicia. Eso es un hecho objetivo. Carles Puigdemont no declaró unilateralmente la independencia de Baviera del Sur. Carles Puigdemont declaró unilateralmente la independencia de Cataluña y malversó dinero para esa finalidad política espuria que no cabe en la Constitución Española. Y lo que hizo fue huir de la Justicia. Y eso es un hecho objetivo. Es que no es cuestión de estar de acuerdo o no”.