Jorge Javier Vázquez vomita bilis contra Pablo Motos y Juan del Val por oponerse al fichaje de Broncano por TVE

Jorge Javier Vázquez sale a defender a capa y espada el fichaje de David Broncano por TVE.

Pero como el expresentador de ‘Sálvame‘ (Telecinco) no da puntada sin hilo, parapeta su apoyo al de ‘La Resistencia‘ (Movistar) en un ataque contra Pablo Motos y Juan del Val (‘El Hormiguero‘):

Creo que con el asunto del fichaje de Broncano por RTVE hay algo que se me está escapando. Aseguran que Moncloa está empujando para que se produzca y al mismo tiempo Pablo Motos y su equipo denuncian con muchísima indignación que es una maniobra para eliminarlos. Por partes. No sigo mucho la trayectoria de Broncano pero por lo (poco) que sé de él no recuerdo que se haya manifestado nunca políticamente. O puede que lo haya hecho, pero tampoco de manera muy activa.

Vázquez asevera que la incorporación de Broncano no tiene sesgo político:

Según Wikipedia, Motos tiene 58 años. Chico, llevas veinte años siendo imbatible. ¿De verdad os lleváis esas sofoquinas tú y tu equipo por el fichaje de Broncano? A mí me parece que en vez de montar esos numeritos deberíais aplaudir su llegada y desearle suerte. Es un compañero, no un comisario político. Que parece que os va a quitar el pan y la sal cuando tenéis ya tanto dinero que no os lo vais a gastar en cien mil vidas. Y digo yo que yéndoos tan bien no entiendo cómo os metéis en esos berenjenales políticos, con lo que pringa hablar de todos esos temas. Hablo con conocimiento de causa. Teniendo yo la audiencia que vosotros tenéis no le dedicaba yo ni medio minuto a la actualidad política porque me parece que es lo menos divertido del mundo. Y divide. Y cabrea. Y a ‘El Hormiguero’, como todo el mundo sabe, la gente va a divertirse.