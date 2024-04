García-Gallardo estalla ante Rojo por la corrupción socialista: “Lo de Begoña es inaceptable”

Juan García-Gallardo Frings (Burgos, 1991) es un abogado y político español. Actual vicepresidente de la Junta de Castilla y León desde 2022, el también líder de VOX en Castilla y León ha tenido una carrera fulgurante.

Confiesa García-Gallardo que se afilió al partido de Santiago Abascal relativamente hace poco, en mayo de 2020, durante la pandemia. Aunque señala que votó a la organización desde su fundación.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León es el protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su conversación con el director de Periodista Digital ha dejado frases muy interesantes:

“El Gobierno de Castilla y León avanza pese a los discursos apocalípticos que surgieron al anunciar el pacto con el PP”

“La corrupción está inscrita en el corazón de muchos políticos”

“Gran parte de la sociedad está molesta con una clase política que se ha prostituido en el sentido metafórico y estricto”

“Lo de Begoña es inaceptable: gracias al ascenso de su marido se ha podido sentar con consejeros delegados y le dan una cátedra sin tener título”

“El PSOE está sentando las bases del próximo golpe de Estado pero no se va a dirigir desde la Generalidad de Cataluña sino desde Moncloa”

“La sociedad civil parece algo anestesiada ante la deriva causada por los escándalos diarios. Debe reaccionar”

“Las redes clientelares de los grandes partidos es uno de los problemas que hay en España”

“Me han intentado pintar como un demonio”

“El cine, la cultura en su sentido más amplio, no pertenece a la izquierda. Por eso fuimos a los Goya”

“Zapatero fue un presidente terrible: recuperó el sectarismo, el enfrentamiento, la división entre las dos España. Pero Sánchez ha ido más allá, es el peor”

“Hay que dar la batalla cultural, no aceptar su dictadura de lo que es el bien y el mal”

“Tengo algún enemigo: hemos pisado muchos callos por recortar privilegios”

‘Tiempo de hablar’

